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Происшествия
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Сибиряк обвинил инопланетян в убийстве знакомого

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жителя Омска. Хозяин жилища заявил следователям, что это дело рук представителей внеземной цивилизации.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Труп 53-летнего местного жителя был обнаружен 14 января. Владелец квартиры, которого подозревают в убийстве, свою вину признавать не стал и рассказал об инопланетянах, которые якобы подбросили тело.

Тем не менее эту версию следователи во внимание принимать не стали, тем более что все улики были против 63-летнего мужчины, пишет ura.ru.

«Хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля», — приводит сообщение Следственного комитета телеканал 360. Подозреваемый взят под стражу.

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