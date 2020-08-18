Сибиряк ограбил офис микрозаймов и пошел покорять игровые автоматы

Инцидент произошел вечером 16 августа. Мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, похитил 20 тыс. рублей и скрылся.
«Через 40 минут после совершения преступления злоумышленник был задержан в игровом клубе и доставлен в полицию. Им оказался ранее не судимый 43-летний житель Заельцовского района», — рассказали в ведомстве.
Мужчину обвинили в «разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее в Новосибирске подросток в маске ограбил офис микрозаймов — при помощи ножа забрал 15 тыс. рублей.