Сибиряк ответил на звонок и потерял 80 тысяч рублей

В Кемерове полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». К ним за помощью обратился 69-летний кемеровчанин, который потерял 80 тысяч рублей после телефонного разговора с женщиной, которая представилась сотрудницей банка, сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции выяснили, что незнакомка сказала собеседнику, будто с его кредитной карты произошло несанкционированное списание 7 тыс. рублей. Чтобы защитить свои деньги, женщина убедила кемеровчанина в необходимости заблокировать банковскую карту.

Находящиеся на балансе деньги якобы следовало перевести на новый счет, который будет открыт в режиме онлайн. Для совершения указанной операции мужчина должен был сообщить реквизиты своей карты, а также полученный через смс-сообщение пароль.

Как только мужчина выполнил все указания «сотрудницы банка», с его счета списали 80 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность злоумышленницы. Уже известно, что номер телефона, с которого она звонила, зарегистрирован в Московской области. Полицейские возбудили уголовное дело. Мошеннице грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.