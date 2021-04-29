Сибиряк перевозил наркотики необычным способом

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, пишет «Сибдепо».

Силовики залержали ранее судимого 37-летнего жителя Кемерова с крупной партией наркотиков практически сразу после того, как она попала к нему в руки. Безработный кемеровчанин исполнял роль межрегионального наркокурьера, получал оптовые партии наркотических средств в условленных местах, затем фасовал их на более мелкие партии и сбывал бесконтактным способом.

Оперативникам как раз пришла информация, что на имя кемеровчанина прибыла посылка с наркотиком, которую нужно забрать со склада транспортной компании в Новосибирске.

Наркокурьер был задержан на выходе со склада после получения посылки. В ходе досмотра оперативники наркоконтроля обнаружили в коробке пылесос, из которого извлекли десять полимерных пакетов с веществом бежевого цвета.

По результатам исследования изъятое — это мефедрон общей массой более четырех килограммов.