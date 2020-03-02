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Происшествия

Сибиряк пытался сжечь падчерицу с грудным ребенком за то, что они живут вместе

В Кемеровской области ранее судимый 39-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщает региональный СК.

Канистра, бензин.
Канистра, бензин.
СС0

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Обвиняемый распивал спиртное в компании супруги и знакомого у себя дома.

Во время застолья мужчина начал предъявлять претензии 18-летней падчерице: ему не нравилось, что она со своим грудным ребенком проживает вместе с ними.

«Он принес в дом канистру с бензином, после чего стал расплескивать легковоспламеняющуюся жидкость в сторону падчерицы, угрожая при этом убийством», — рассказали в СК.

Супруга и знакомый вытолкали мужчину из дома и вызвали сотрудников полиции.

Злоумышленника задержали и отправили под стражу, свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.

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