Сибиряк пытался сжечь падчерицу с грудным ребенком за то, что они живут вместе

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Обвиняемый распивал спиртное в компании супруги и знакомого у себя дома.
Во время застолья мужчина начал предъявлять претензии 18-летней падчерице: ему не нравилось, что она со своим грудным ребенком проживает вместе с ними.
«Он принес в дом канистру с бензином, после чего стал расплескивать легковоспламеняющуюся жидкость в сторону падчерицы, угрожая при этом убийством», — рассказали в СК.
Супруга и знакомый вытолкали мужчину из дома и вызвали сотрудников полиции.
Злоумышленника задержали и отправили под стражу, свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.