Сибиряк пытался вступить в ряды ВСУ, но его арестовали раньше

В отношении жителя Красноярка завели уголовное дело за покушение на участие в деятельности вооруженного формирования на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что обвиняемый придерживался нацисткой идеологии. Узнав о начале спецоперации на Украине, он решил участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Мужчина переписывался с жителем Украины и созванивался с представителем СБУ. Последний посоветовал фигуранту дела идти на украинский пограничный пост в Белоруссии. Что подсудимый и сделал.

Он выехал из Красноярска в сторону Белоруссии 30 марта. А 8 апреля его задержали на границе с Украиной.

«Красноярцу инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ)», — уточняют в ведомстве.

Свою вину мужчина признал полностью, написал явку с повинной.

Отмечается, что что год назад подсудимый пытался получить политическое убежище в Мексике. Но в США ему отказали, арестовали и депортировали в Россию.