Разборка в автобусе. Сибиряк подрался с подростком за место для женщины

Житель Красноярска напал на подростка в автобусе, требуя уступить место женщине, но сам почему-то отказался это сделать, рассказывают в паблике « ЧП Красноярск ».

Инцидент произошел в автобусе № 43 на остановке «Органный зал», когда в салон транспорта зашла женщина.

«Двое мужчин вместо того, чтобы уступить свое место, решили погеройствовать и потребовали от парня, которому на вид лет 14, уступить ей место», — сообщают очевидцы.

Требование сопровождалось оскорблениями. А потом главный герой схватил подростка и начал наносить ему удары.

«Парень начал отбиваться. К потасовке подключился второй мужчина, но после криков пассажиров все быстро успокоились», — пишут в паблике .

Отмечается, что водитель и кондуктор никак не реагировали на требование остановить автобус и вызвать полицию.