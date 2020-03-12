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13 марта
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Происшествия

Разборка в автобусе. Сибиряк подрался с подростком за место для женщины

Житель Красноярска напал на подростка в автобусе, требуя уступить место женщине, но сам почему-то отказался это сделать, рассказывают в паблике «ЧП Красноярск».

Автобус, пассажироперевозки.
Автобус, пассажироперевозки.
altapress.ru

Инцидент произошел в автобусе № 43 на остановке «Органный зал», когда в салон транспорта зашла женщина.

«Двое мужчин вместо того, чтобы уступить свое место, решили погеройствовать и потребовали от парня, которому на вид лет 14, уступить ей место», — сообщают очевидцы.

Требование сопровождалось оскорблениями. А потом главный герой схватил подростка и начал наносить ему удары.

«Парень начал отбиваться. К потасовке подключился второй мужчина, но после криков пассажиров все быстро успокоились», — пишут в паблике .

Отмечается, что водитель и кондуктор никак не реагировали на требование остановить автобус и вызвать полицию.

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