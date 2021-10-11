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Происшествия

Сибиряк погиб от удара током в сауне

Возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого мужчины в сауне в центре Новосибирска.

Сауна.
Сауна.
Открытые источники в Интернете

По версии следствия, компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе Новосибирска, сообщает «Интерфакс».

Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте.

Статья

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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