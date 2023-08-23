Сибиряк похитил 17 млн рублей из сейфа тещи и потратил все деньги на проституток

Житель Кемеровской области похитил 17 млн рублей из сейфа в спальне своей тещи в Сочи и уехал развлекаться на полную катушку. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В полицию обратилась пострадавшая, заявив, что у нее украли сейф с 17 млн рублей, драгоценностями и брендовыми вещами. На записи с камер видеонаблюдения в доме потерпевшей, стало видно, что сейф украл ее зять – 33-летний житель Кемерово.

Злоумышленник вызвал такси и соврал водителю, что потерял ключи от сейфа, и теперь ему нужно в цех, чтобы открыть ящик. Похожую историю подозреваемый рассказал и в мастерской. Рабочие распилили сейф, после чего мужчина забрал его содержимое и уехал.

После в течение трех дней подозреваемый развлекался "по-полной". Он потратил все деньги на проституток и другие развлечения, а затем уехал на родину.

Находясь в служебной командировке в Кемеровской области, сочинские полицейские задержали мужчину в квартире его сестры. Ювелирные изделия правоохранители изъяли и вернули владелице.

Теперь кемеровчанину грозит до 10 лет лишения свободы за кражу.