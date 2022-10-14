14 октября
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Происшествия

Сибиряк получил пять лет колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими

33-летнего мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с тремя погибшими. Такое решение принял Татарский районный суд Новосибирской области, сообщает прокуратура региона.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

ДТП произошло в февраля 2022 года. Суд установил, что подсудимый, управляя Nissan, ехал по автодороге «Усть-Тарка — Татарск».

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. В автомобиле находились 34-летняя жительница Татарского района и три пассажира.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира Renault — малолетний ребенок и отец водителя. Пассажир Nissan сильно пострадал.

Фигуранта дела признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Подсудимый вину признал.

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