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Происшествия

Сибиряк ради наркотиков застрял в мусоропроводе и попал на видео

В Кемеровской области спасателям пришлось вытаскивать из мусоропровода застрявшего мужчину, пишет «Газета Кемерова».

Почтовые ящики в подъезде № 6 девятиэтажки по улице Георгиева, 44 брошены у мусоропровода.
Почтовые ящики в подъезде № 6 девятиэтажки по улице Георгиева, 44 брошены у мусоропровода.
Марина Кочнева

Инцидент произошел в Новокузнецке 28 февраля, но в соцсети попал накануне.

Жильцы многоэтажки № 5 по улице Архитекторов обнаружили застрявшего в мусоропроводе человека.

«Вызовите аварийку… руку дайте, крюк какой-нибудь… скорую пускай тоже вызывают», — ответил застрявший на вопрос «ты что там делаешь, мужик».

Очевидцы вызвали спасателей около 22:30, примерно в 22:50 мужчину достали и передали медикам.

Отмечается, что мужчина хоть и не сразу, но все же признался, что полез в мусоропровод за упавшей «закладкой».

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