Сибиряк ради наркотиков застрял в мусоропроводе и попал на видео

Инцидент произошел в Новокузнецке 28 февраля, но в соцсети попал накануне.
Жильцы многоэтажки № 5 по улице Архитекторов обнаружили застрявшего в мусоропроводе человека.
«Вызовите аварийку… руку дайте, крюк какой-нибудь… скорую пускай тоже вызывают», — ответил застрявший на вопрос «ты что там делаешь, мужик».
Очевидцы вызвали спасателей около 22:30, примерно в 22:50 мужчину достали и передали медикам.
Отмечается, что мужчина хоть и не сразу, но все же признался, что полез в мусоропровод за упавшей «закладкой».