Сибиряк с двумя маленькими сыновьями пропал после похода за грибами

Полицейские в Кемерове разыскивают 52-летнего мужчину и его сыновей пяти и двух лет. Они уехали в лес за грибами и пропали без вести, сообщает региональное управление МВД.

Владимир Гибадулин и двое его сыновей Сергей (2014 год рождения) и Владимир (2017 год рождения) уехали из дома 4 августа за грибами на мотоцикле «Урал» синего цвета с коляской. До сих пор они не вернулись.

С ними была рыжая лайка, сообщает полиция.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 50−55 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы седые. Был одет в камуфляжный костюм.

Ранее РИА Новости сообщали, что в 2019 году — в России шокирующая статистика по пропавшим грибникам. Только за неделю с 15 по 21 июля в российских лесах заблудились около 600 человек, восемь из них погибли. Для сравнения, в прошлом году за весь сезон потерялось 643 грибника.