Сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил магазин: пельмени съел, а духи выпил

Инцидент произошел в четверг днем, 6 февраля, в деревне Кабаклы Чановского района.
«Местный житель, ранее не судимый 54-летний мужчина, угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя флаконами женских духов», — рассказали в ведомстве.
Налетчика задержали в его же доме. В ходе обыска изъяли часть похищенного. Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он уже съел, а флакон духов выпил.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». При нападении он использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой.
Теперь жителю деревни грозит лишение свободы сроком до 10 лет.