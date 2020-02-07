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Происшествия

Сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил магазин: пельмени съел, а духи выпил

В Новосибирской области мужчина, вооружившись игрушечным пистолетом, ограбил продуктовый магазин, завладев пельменями и женскими духами, сообщает региональное МВД.

Пельмени. На бийском предприятии "Мясная тележка".
Пельмени. На бийском предприятии "Мясная тележка".
Дмитрий Лямзин

Инцидент произошел в четверг днем, 6 февраля, в деревне Кабаклы Чановского района.

«Местный житель, ранее не судимый 54-летний мужчина, угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя флаконами женских духов», — рассказали в ведомстве.

Налетчика задержали в его же доме. В ходе обыска изъяли часть похищенного. Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он уже съел, а флакон духов выпил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». При нападении он использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой.

Теперь жителю деревни грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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