Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Сибиряк сбежал из суда, ударив кулаком начальника конвойной службы

В Новокузнецке подсудимый сбежал из районного суда сазу после оглашения приговора, напав в туалете на начальника конвойной службы города, сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

После того, как обвиняемый заслушал приговор (ему назначили 15 лет лишения свободы), он попросился в туалет. Там, оставшись один на один с конвоиром, осужденный несколько раз ударил его кулаком по лицу.

«Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Местные полицейские сейчас разыскивают сбежавшего. Возбуждено уголовное дело по статье о применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

В СК также намерены выяснить, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого.

В региональном МВД уточняют, что 33-летний житель Междуреченска ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи.

С учетом ранее вынесенных судебных решений ему назначили 15 лет лишения свободы. В этот раз его судили за грабеж.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость