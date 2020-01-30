Сибиряк сбежал из суда, ударив кулаком начальника конвойной службы

В Новокузнецке подсудимый сбежал из районного суда сазу после оглашения приговора, напав в туалете на начальника конвойной службы города, сообщает СУ СК по Кемеровской области.

После того, как обвиняемый заслушал приговор (ему назначили 15 лет лишения свободы), он попросился в туалет. Там, оставшись один на один с конвоиром, осужденный несколько раз ударил его кулаком по лицу.

«Затем злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, покинул здание суда в неизвестном направлении», — рассказали в ведомстве.

Местные полицейские сейчас разыскивают сбежавшего. Возбуждено уголовное дело по статье о применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

В СК также намерены выяснить, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого.

В региональном МВД уточняют, что 33-летний житель Междуреченска ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи.

С учетом ранее вынесенных судебных решений ему назначили 15 лет лишения свободы. В этот раз его судили за грабеж.