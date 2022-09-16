Сибиряк убил возлюбленную и своего нерожденного ребенка

По данным следствия преступление совершили 25 февраля 2022 года. Вечером компания друзей распивали спиртные напитки дома одного из местных жителей в городе Татарске. Между мужчиной и его беременной сожительницей произошел конфликт.
Фигурант дела схватил нож и нанес удары 34-летней женщине. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. О происшествии сообщили очевидцы.
Мужчину задержали на месте преступления. Его заключили под стражу. Свою вину он признал частично.
Фигуранта дела обвинят по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).