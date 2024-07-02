В Новосибирске участились ДТП с участием электросамокатов.

В ночь на 1 июля в Академгородке 43-летний мужчина упал с электросамоката и получил тяжелые травмы. Пострадавший госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом черепа и множественными переломами костей лицевого скелета, указывает bfm.ru.

Аналогичное ДТП произошло вечером 29 июня — 38-летний новосибирец упал с электросамоката и попал в больницу с травмами черепа.

Ранее дети на электросамокатах испортили недавно открывшийся в Барнауле памятник. Через неделю после открытия памятника Г.К. Жукову его постамент испортили.

Горожане сообщают, что постамент памятника повредили дети на электросамокатах. Гранитную плитку сломали в трех местах.

Барнаульцы недовольны родителями, которые не объясняют детям, что так делать нельзя. Также задаются вопросом о том, кто будет восстанавливать повреждения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале