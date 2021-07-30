30 июля 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сибиряк в прямом эфире разрезал щенка

Суд вынес приговор 44-летниму жителю Омска, который вел прямую трансляцию пыток щенка, а потом предложил этот ролик крупному паблику в соцсетях, пишет «7info».

Щенок. Домашние животные.
Щенок. Домашние животные.
СС0

Автор ролика удалил и запись и фейковый аккаунт, с которого ее залил, но вскоре удалось установить личность злоумышленника. Его задержали полицейские.

На допросе мужчина пояснил, что его собака родила троих щенков. Двоих он утопил в ведре, последнего пообещал соседке, однако она отказалась от него. Тогда садист расчленил щенка и снял, как тот умирает на видео.

В рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными злоумышленнику грозило до пяти лет колонии. В итоге его оправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость