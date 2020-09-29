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Происшествия

Сибиряк вернулся домой с охоты и обнаружил мертвую жену со следами пыток

Главврач Искитимской районной больницы (Новосибирская область) вернулся домой с охоты и нашел супругу мертвой, со следами пыток, пишет «Комсомольская правда».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По предварительной версии, в дом пробрались грабители и, увидев спящую хозяйку, стали ее избивать, чтобы узнать, где хранятся ценности.

У 66-летней погибшей было изуродовано лицо и сломана нижняя челюсть. Руки и ноги женщины были связаны поясом от халата и бельевой веревкой.

Из дома пропали ювелирные изделия, норковая шуба и сейф, в котором хранилось 10 тысяч евро и 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем», пишет Lenta.ru.

Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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