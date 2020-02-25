Сибиряк выкинул из окна маленькую собачку, укусившую его во время сна

В городском МВД отметили, что собака принадлежит матери мужчины. Он пояснил, что разозлился, когда его укусили спящего.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что собака немного полежала на снегу, а после побежала прихрамывая.
«Хозяйка отвезла питомца к ветеринару», — рассказали в пресс-службе городского управления.
Сейчас полиция проводит проверку и ждет заключение ветеринаров о состоянии собаки, после чего будет принято процессуальное решение.
«Минималка по 245-й статье УК РФ — штраф 80 тысяч рублей, максималка — 5 лет лишения свободы», — отмечают в паблике «ЧП Красноярск», где опубликовали видео инцидента.