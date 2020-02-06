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6 февраля
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Происшествия

Сибиряк всю жизнь проведет в тюрьме за сожжение детей

39-летний житель Прокопьевска Кемеровской области получил пожизненный срок за чудовищное преступление: он заживо сжег двух маленьких детей и их бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Тюрьма, колючая проволока
Тюрьма, колючая проволока
СС0

Трагедия произошла в мае 2005 года. Мужчина не хотел признавать отцовство в отношении двух малолетних детей и выплачивать предусмотренные законом алименты. Он решил убить их.

Ночью он облил дом бензином, зная, что внутри находятся его бывшая сожительница — 27-летняя девушка, а также ее 50-летняя мать и двое детей (8 месяцев и 1,5 года).

Поджигатель облил входные двери и двор. Убедившись, что дом загорелся, он скрылся с места преступления.

Девушке удалось выбраться через окно и вывести на улицу мать и детей.

Малыши с бабушкой погибли. Девушке удалось выжить.

Установить причастность бывшего сожителя к гибели семьи удалось только в 2015 году, До сих пор он не признал свою вину, всячески препятствовал расследованию, сменил порядка 20 адвокатов, оказывал давление на потерпевшую.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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