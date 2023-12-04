Сибиряк заметил ночных охотников за чужим имуществом

Горожанин отмечает, что в основном снимают аккумуляторы только с отечественного автопрома.
Ездят злоумышленники на темном Mercedes с заляпанными номерами.
Ранее сообщалось, что в России заметили резкий рост на автокредиты.
Житель Новосибирска заметил, как неизвестные снимают аккумуляторы с автомобилей. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск».
Горожанин отмечает, что в основном снимают аккумуляторы только с отечественного автопрома.
Ездят злоумышленники на темном Mercedes с заляпанными номерами.
Ранее сообщалось, что в России заметили резкий рост на автокредиты.
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