12 октября
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Происшествия

Сибиряка обвиняют в двухлетнем избиении собственного сына

Житель Доволенского района (Новосибирская область) на протяжении двух лет избивал своего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

По версии следствия, обвиняемый избивал шестилетнего сына в состоянии алкогольного опьянения с 2020 по 2022 год. Кроме того, подозреваемый оказывал психологическое воздействие.

«Не разрешал вставать с постели, заставлял лежать лицом к стене, не разрешал смотреть телевизор и выходить на улицу», — уточняют в ведомстве.

НДН.Инфо пишет, что во время истязаний отец заворачивал малыша в плед, чтобы не оставлять синяков.

О происходившем правоохранительным органам заявила мать ребенка.

Отца мальчика обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Вину он признал.

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