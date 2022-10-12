Сибиряка обвиняют в двухлетнем избиении собственного сына

По версии следствия, обвиняемый избивал шестилетнего сына в состоянии алкогольного опьянения с 2020 по 2022 год. Кроме того, подозреваемый оказывал психологическое воздействие.
«Не разрешал вставать с постели, заставлял лежать лицом к стене, не разрешал смотреть телевизор и выходить на улицу», — уточняют в ведомстве.
НДН.Инфо пишет, что во время истязаний отец заворачивал малыша в плед, чтобы не оставлять синяков.
О происходившем правоохранительным органам заявила мать ребенка.
Отца мальчика обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Вину он признал.