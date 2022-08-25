25 августа
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Происшествия

Сибиряка задержали по подозрению в стрельбе по ЛЭП

36-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в повреждении линии электропередач в Томской области. Предположительно, из-за стрельбы не менее 15 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили во время осмотра на месте происшествия, что на опорах ЛЭП есть огнестрельные следы. Подтверждали это и лежавшие на земле патроны.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель города Новосибирска, который сознался в содеянном», — уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, подозреваемый несколько раз выстрелил по ЛЭП из ружья. Предположительно, для развлечения.

Оружие изъяли. Владельца хотят привлечь к ответственности.

В отношении него озбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»).

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