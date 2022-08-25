Сибиряка задержали по подозрению в стрельбе по ЛЭП

Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили во время осмотра на месте происшествия, что на опорах ЛЭП есть огнестрельные следы. Подтверждали это и лежавшие на земле патроны.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель города Новосибирска, который сознался в содеянном», — уточнили в пресс-службе.
По предварительной информации, подозреваемый несколько раз выстрелил по ЛЭП из ружья. Предположительно, для развлечения.
Оружие изъяли. Владельца хотят привлечь к ответственности.
В отношении него озбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ («Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения»).