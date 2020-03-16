Сибиряки перевернулись на угнанном авто по дороге на дискотеку

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля в деревне Орловка. Автомобиль угнали с территории строительной площадки водозаборной станции.

«Подозреваемые являются работниками водозоборной станции. После распития спиртных напитков они решили доехать до дискотеки. С этой целью злоумышленники угнали машину, однако по причине алкогольного опьянения не справились с управлением и съехали в канаву», — рассказали в ведомстве.

Мужчины бросили транспортное средство и пошли пешком. Угонщиками оказались ранее не судимые жители Омской области в возрасте 22 и 25 лет.

Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.