Сибиряки в панике: канадские черные волки перегрызли куриц и гусей в деревне

Экзотические дикие животные появились в районе не сами по себе. Сибиряки утверждают, что их содержит местный житель.

Иногда волки убегают от него, нападают на домашних птиц и собак, пугают людей, пишет vn.ru. Хозяин животных утверждает — его волки всегда взаперти, а нападают на всех подряд бродячие сородичи, которые неизвестно откуда взялись.

Всего на территории замечена стая из пяти волков. Также ранее, по словам местных жителей, мужчина держал анаконд, крокодилов, обезьян.

О животном

Черный волк является подвидом серого волка. Он обитает на Аляске и севере Канады. Является одним из самых крупных волков Северной Америки. Они большую часть своей жизни живут рядом с сородичами, охотятся стаей.

Ранее на Алтае матерый волк дрался с барсом за добытого козерога. Как оказалось, барс добыл козерога, а волк рискнул отобрать добычу.