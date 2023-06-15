15 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Сибиряки в панике: канадские черные волки перегрызли куриц и гусей в деревне

Жители Сузунского района Новосибирской области жалуются на бродячих канадских черных волков.

Волк.
Волк.
ru.wikipedia.org

Экзотические дикие животные появились в районе не сами по себе. Сибиряки утверждают, что их содержит местный житель.

Иногда волки убегают от него, нападают на домашних птиц и собак, пугают людей, пишет vn.ru. Хозяин животных утверждает — его волки всегда взаперти, а нападают на всех подряд бродячие сородичи, которые неизвестно откуда взялись.

Всего на территории замечена стая из пяти волков. Также ранее, по словам местных жителей, мужчина держал анаконд, крокодилов, обезьян.

О животном

Черный волк является подвидом серого волка. Он обитает на Аляске и севере Канады. Является одним из самых крупных волков Северной Америки. Они большую часть своей жизни живут рядом с сородичами, охотятся стаей.

Ранее на Алтае матерый волк дрался с барсом за добытого козерога. Как оказалось, барс добыл козерога, а волк рискнул отобрать добычу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость