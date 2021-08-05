5 августа
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Происшествия

Сибиряки забили приятеля до смерти и продолжили с ним выпивать

Двух жителей Новосибирска подозревают в избиении знакомого до смерти во время застолья. После этого они продолжили выпивать, сообщает «Тайга.инфо»,

Пьянка. Алкоголь.
Пьянка. Алкоголь.
altapress.ru

Труп 31-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир в центре Новосибирска. По данным СК по Новосибирской области, вечером 4 августа в одной из квартир во время посиделки поссорились трое мужчин. В ходе конфликта двое избили третьего, нанося удары в том числе по голове.

По данным следствия, фигуранты по делу продолжили употреблять спиртное. Через некоторое время потерпевшему была вызвана скорая помощь, сотрудники которой констатировали смерть и сообщили об этом в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемых на месте происшествия, сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обстоятельства произошедшего выясняются.

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