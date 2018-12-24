Алтайские пограничники нашли в тайнике казахстанца более 5 тысяч пачек сигарет

Сотрудники ПУ ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытку ввоза в Алтайский край более 5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Табачные изделия везли в оборудованном тайнике грузового автомобиля.

В конце ноября 2018 года в автомобильном пункте пропуска «Топольное» (Угловский район) при осмотре транспортного средства, движущегося из Казахстана в Россию. Пограничники нашли в автомобиле специально изготовленный тайник, в

котором находилось 5500 пачек сигарет разных производителей без акцизной маркировки.

Иностранец приобрел табачные изделия на территории Казахстана с целью их последующего незаконного сбыта на территории Алтайского края.

Изъятую партию сигарет с материалами проверки передали в отдел полиции по Угловскому району.

В марте 2018 года аналогичный случай произошел на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» (Третьяковский район). Тогда пограничники пресекли ввоз около 600 тысяч пачек сигарет, которые прятали под макулатурой. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Всего в 2018 году сотрудники ПУ ФСБ России по Алтайскому краю выявлено более 20 фактов незаконного перемещения через государственную границу табачной продукции. Общее количество изъятых сигарет составило около 1 миллиона пачек. При этом на законных основаниях из Казахстана в Россию ввезли более 2,5 миллионов пачек сигарет.