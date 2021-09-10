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Происшествия

Сигнал бедствия подал российский самолет в Турции

Boeing 757 подал сигнал бедствия. Он выполнял рейс из Антальи в Белгород, однако был вынужден экстренно снизиться и вернуться.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

По данным сервиса Flightradar24, самолет вылетел из аэропорта Антальи и начал разворачиваться через 28 минут после вылета, пишет ura.ru.

По данным сервиса, самолет принадлежит компании Azurair. Сейчас он возвращается в аэропорт Антальи. На борту мог сработать датчик разгерметизации салона.

«Самолет Boeing 757 российской авиакомпании после вылета в Белгород подал сигнал бедствия. Он экстренно снизился и возвращается в аэропорт Антальи», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По последним данным, самолет Boeing 757 сообщением Анталья — Белгород со сработавшим датчиком разгерметизации салона штатно сел в аэропорту вылета.

Самолет вернулся в аэропорт вылета с целью безопасности обеспечения полетов.

Для выполнения рейса в Белгород пассажирам будет предоставлено резервное воздушное судно.

Ранее Superjet подал сигнал бедствия и летел на посадку на минимально допустимой высоте. Сигнал был подан после 40 минут полета. После этого лайнер начал резкое внеплановое снижение.

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