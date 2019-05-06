Сигнал бедствия и была ли молния: подробности авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево

В аэропорту «Шереметьево» 5 мая после аварийной посадки загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet-100. Следственный комитет подтвердил данные о 41 погибшем. Выжили 37 человек ( список ).

Из пяти бортпроводников, согласно этим данным, выжили четверо.

Выводил пассажиров

Среди погибших — бортпроводник Максим Моисеев, сказал RT человек, знакомый с ходом расследования, а гибель бортпроводника подтвердил собеседник в «Аэрофлоте».

Mash пишет: «Он до самого последнего не покидал салон, пытаясь вытащить людей из задней части самолета. По предварительным данным, Максим выводил пассажиров, пока сам не потерял сознание и задохнулся газом».

Ожоги

Есть пострадавшие. Некоторых сразу же после приземления отправили в НИИ Склифософского. О характере травм других телеканалу «Москва 24» рассказал главврач химкинской больницы Владислав Мирзонов.

«Две женщины и один мужчина. Женщины обе в тяжелом состоянии, там ожоги до 30% и отравление продуктами горения. У мужчины состояние средней степени тяжести, отравление продуктами горения. Все необходимые мероприятия сделаны, медицинская помощь оказывается. Сейчас у нас уже находится консультант из Вишневского (ожоговый центр. — Business FM), я слышал, садятся вертолеты, будем перевозить в Москву».

Сигнал бедствия

Самолет Superjet-100, направлявшийся в Мурманск, подал сигнал бедствия после вылета. Он вылетел из «Шереметьево» около 18:00, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение.

По данным источников «Интерфакса», самолет подал сигнал бедствия, и связь диспетчеров с ним пропала, он заходил на посадку в полной тишине.

Около 18:40 совершил жесткую посадку.

Экипаж аварийного Superjet утратил связь с диспетчерами из-за попадания молнии, сообщил «Интерфаксу» источник.

По одним данным, у воздушного судна возник пожар в двигателе еще в воздухе, по другим — самолет не смог приземлиться с первого раза, после повторной посадки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

После посадки проводилась эвакуация пассажиров и экипажа по надувным трапам. По предварительным данным, с момента поступления сигнала о нештатной ситуации до момента посадки самолета прошло около 20 минут.

Мнение экспертов

Олег Смирнов,

заслуженный пилот СССР , председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора:

Уже можно говорить о действиях экипажа/ «то высокопрофессиональные и высокограмотные <действия>… У нас, как у профессионалов, возникают некоторые вопросы уже: почему не сработали автоматические системы пожаротушения, которые присутствуют на всех типах современных самолетов, в том числе и на Superjet-100? Обычно, если это касается двигателей, там три очереди пожаротушения. Первая, вторая очередь, автоматическое пожаротушение. Если они не сработали или сработали неэффективно, то вручную командир корабля и экипаж включают третью пожарную систему, резервную. Высокопрофессиональное мастерство командира корабля и экипажа привело к почти невозможному, потому что пожар на борту воздушного судна развивается настолько катастрофически быстро, что воздушное судно, как правило, не успевает долететь до земли и что-то у него перегорает, что-то отваливается. А тут на земле продолжался пожар. Сколько времени прошло? Людям просто повезло — всем.

В истории есть нестыковки, считает независимый эксперт Юрий Антипов. По его мнению, либо самолет загорелся в результате жесткой посадки и в этом прямая вина экипажа, либо, если же судно действительно вспыхнуло в воздухе и экипаж сообщил об этом на землю, то не сработали экстренные службы «Шереметьево», обязанные в такой ситуации создать пенную подушку на полосе и ждать горящее судно.

Ясно то, что высокопрофессионально сработали стюардессы, выпускавшие людей.

Была ли молния?

Молния, о попадании которой сообщил экипаж, на самом деле не могла причинить самолету вред, уверен Антипов: «Это настолько нереально, потому что самолет на это рассчитан, что в него постоянно бьют молнии, и к пожару это не приводит. Версия от лукавого».

Судя по видеороликам и рассказу «Комсомольской правде» одного из пассажиров, пожар начался после того, как самолет несколько раз столкнулся с землей во время посадки.

Пилот и самолет

В компании «Гражданские самолеты Сухого» сказали, что SSJ100, сгоревший в аэропорту «Шереметьево», прошел плановое техническое обслуживание в апреле 2019 года.

«5 мая 2019 года самолет SSJ100, выполняя рейс Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту. После жесткой посадки самолет выгорел полностью. Ведется расследование. Представители компании «Гражданские самолеты Сухого», производителя самолета, работают в составе комиссии по расследованию события. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления. Сгоревший самолет с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

В «Аэрофлоте» сообщили, что пилот Денис Евдокимов имел достаточный опыт полетов на SSJ-100 — 1400 часов. Общий налет — 6800 часов.

Мексиканская авиакомпания Interjet, использующая российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, будет следить за расследованием катастрофы авиалайнера этой модели в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

«Черные ящики» — бортовые самописцы — целы.

ЧП в Шереметьево. www.instagram.com/tyz 1 _

Доложили Путину

Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в Шереметьево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также добавил, что глава государства поручил тщательно расследовать авиапроисшествие и выразил соболезнования родным и близким погибших, пишет REN TV.

Авиапроисшествия с Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Это первый самолет, разработанный в России после распада СССР.

Выкатка первого опытного экземпляра состоялась в 2007 году. Четыре года спустя самолет получил сертификацию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а в 2012 году — сертификат Европейского агентства по безопасности гражданской авиации. В течение следующих семи лет с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошло несколько аварий.

В мае 2012 года крушение в ходе демонстрационного полета потерпел предсерийный экземпляр. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

В июле 2013 года еще один предсерийный Superjet сотой модели приземлился с убранными шасси. На борту находились пять человек, один человек получил незначительные травмы. У самолета был поврежден правый двигатель. После ремонта самолет продолжил полеты.

Предпоследней аварией стала нештатная ситуация на борту Superjet, выполнявшего посадку в аэропорту Якутска, в октябре прошлого года. Самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Якутия», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью.