Причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о заложенном на борту самолета взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс». На борту самолета — 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги, пишет ТАСС. Согласно данным портала flightradar24.com, лайнер подал сигнал спустя чуть более двух часов после вылета, сообщает ura.ru.

По информации «Коммерсант-Прикамье», после подачи сигнала тревоги лайнер перестал выходить на связь. Сигнал тревоги был подан в воздушном пространстве над Удмуртией.

Вскоре лайнер развернулся на 90 градусов и направился на экстренную посадку в Пермь, продолжая снижаться.

В месту посадки пассажирского лайнеры были стянуты экстренные службы аэропорты и города.

Самолет. СС0

Посадка прошла благополучно.

Сейчас на месте работают спецслужбы.

3 марта также поступило анонимное сообщение о минирование борта «Аэрофлота», выполнявший рейс Владивосток — Москва. Самолет экстренно приземлился в Хабаровске, пишет РБК.

На борту самолета Airbus 330, который выполнял рейс SU 1703 авиакомпании «Аэрофлот», находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

Спецслужбы также проверяют самолет на наличие взрывных устройств. После пассажиры пройдут дополнительный досмотр.