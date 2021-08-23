Сила есть. В Барнауле хулиганы разломали красивую скамейку с навесом

Ночью 20 августа неизвестные молодые люди оторвали навес со скамейки на улице Молодежная в Барнауле.

Действия хулиганов были зафиксированы на видеокамеру.

На нем видно, как компания из четырех человек отдыхала на площадке. Двое из них зацепились за навес и начали усиленно тянуть его вниз. В итоге он оторвался.

После этого «силачи» поспешили ретироваться. Справедливости ради, перед этим они попытались водрузить навес на место.

«Записи переданы в управляющую компанию и участковому, надеемся, общедомовое имущество будет восстановлено», — сообщается в паблике Barnaul 22.

Комментаторы поста не поскупились на слова — поступок молодых людей получил самые лестные «комплименты».