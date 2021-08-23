23 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сила есть. В Барнауле хулиганы разломали красивую скамейку с навесом

Ночью 20 августа неизвестные молодые люди оторвали навес со скамейки на улице Молодежная в Барнауле.

Осень. Пустые скамейки.
Осень. Пустые скамейки.
открытые источники (CC0)

Действия хулиганов были зафиксированы на видеокамеру.

На нем видно, как компания из четырех человек отдыхала на площадке. Двое из них зацепились за навес и начали усиленно тянуть его вниз. В итоге он оторвался.

После этого «силачи» поспешили ретироваться. Справедливости ради, перед этим они попытались водрузить навес на место.

«Записи переданы в управляющую компанию и участковому, надеемся, общедомовое имущество будет восстановлено», — сообщается в паблике Barnaul 22.

Комментаторы поста не поскупились на слова — поступок молодых людей получил самые лестные «комплименты».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость