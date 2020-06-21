Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Сильный пожар почти уничтожил частный жилой дом в Барнауле

21 июня в Барнауле произошел серьезный пожар в частном жилом доме по улице Понтонный мост.

Пожар в частном доме.
Пожар в частном доме.
22.mchs.gov.ru

Дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения пламени на рядом стоящие постройки. Жильцы дома самостоятельно покинули горящее здание.

На месте работало звено газодымозащитной службы, было подано три ствола большой мощности.

Пламя удалось локализовать и не допустить перехода на соседние строения.

Дом серьезно пострадал от огня. Общая площадь горения составила около 80 кв. метров.

В ликвидации происшествия участвовали 35 бойцов пожарной охраны, 8 единиц пожарной и спецтехники.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость