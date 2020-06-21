Сильный пожар почти уничтожил частный жилой дом в Барнауле

Дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения пламени на рядом стоящие постройки. Жильцы дома самостоятельно покинули горящее здание.
На месте работало звено газодымозащитной службы, было подано три ствола большой мощности.
Пламя удалось локализовать и не допустить перехода на соседние строения.
Дом серьезно пострадал от огня. Общая площадь горения составила около 80 кв. метров.
В ликвидации происшествия участвовали 35 бойцов пожарной охраны, 8 единиц пожарной и спецтехники.
Погибших и пострадавших нет.
Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования, говорится в сообщении краевого главка МЧС.