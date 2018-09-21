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Сильный пожар в Барнауле: горят несколько домов

На улице Полярной полыхают открытым огнем несколько домов. На месте работают пожарные. Об этом сообщили очевидцы в группе Барнаул22.

Пожар на Полярной.
Пожар на Полярной.
скриншот видео с vk.com/barneos22

Подробностей инцидента пока нет.

Обновлено: по словам очевидцев горели два дома на пересечении с улицей Станционной. В них проживали три семьи. Погибших нет.

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