Сильный пожар в Барнауле: горят несколько домов

Подробностей инцидента пока нет.
Обновлено: по словам очевидцев горели два дома на пересечении с улицей Станционной. В них проживали три семьи. Погибших нет.
На улице Полярной полыхают открытым огнем несколько домов. На месте работают пожарные. Об этом сообщили очевидцы в группе Барнаул22.
Подробностей инцидента пока нет.
Обновлено: по словам очевидцев горели два дома на пересечении с улицей Станционной. В них проживали три семьи. Погибших нет.
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