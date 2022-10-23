Сильный порыв ветра снес крышу трехэтажного общежития в Новосибирске. Об этом сообщает сообщество « АСТ-54 ».

Сообщение в МЧС поступило в 8:05 утра 23 октября. Сильный ветер сорвал большую часть крыши общежития в Ленинском районе на улице Станционная, 8.

Обломки кровли унесло во двор и частично вблизи проезжей части — они упали на контактные линии электропередач.

Были повреждены два автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения.

На место происшествия прибыло 39 человек и 10 единиц техники от экстренных служб и задействованных служб и организаций.

Пострадавших нет. 13 человек, трое из которых — дети, эвакуировали с третьего этажа. Мэрия Новосибирска прислала автобус для обогрева эвакуированных жильцов.

Последствия устраняют коммунальщики и местные власти. Контролирует работу ГУ МЧС по региону.