23 октября
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Происшествия

Сильный ветер снес крышу сибирского общежития — жильцов эвакуировали

Сильный порыв ветра снес крышу трехэтажного общежития в Новосибирске. Об этом сообщает сообщество «АСТ-54».

Сорвало крышу общежития в Новосибирске
Сорвало крышу общежития в Новосибирске
АСТ-54

Сообщение в МЧС поступило в 8:05 утра 23 октября. Сильный ветер сорвал большую часть крыши общежития в Ленинском районе на улице Станционная, 8.

Обломки кровли унесло во двор и частично вблизи проезжей части — они упали на контактные линии электропередач.

Были повреждены два автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения.

На место происшествия прибыло 39 человек и 10 единиц техники от экстренных служб и задействованных служб и организаций.

Пострадавших нет. 13 человек, трое из которых — дети, эвакуировали с третьего этажа. Мэрия Новосибирска прислала автобус для обогрева эвакуированных жильцов.

Последствия устраняют коммунальщики и местные власти. Контролирует работу ГУ МЧС по региону.

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