Сильно полюбили родину: появилась новая версия массового обморока школьников

Подростки могли потерять сознание на линейке из-за «речей патриотической направленности», заявили в управлении образования Великих Лук. Именно в этом городе произошло ЧП 5 октября, и специалисты до сих пор выясняют причину массового обморока школьников.

Несколько подростков неожиданно потеряли сознание — СКР сообщил о 13 обмороках. Более 10 детей были доставлены в больницу.

Школьники жаловались на тяжесть в ногах и помутнение в глазах, пишет «Газета.ru». Собеседница телеканала «360» сообщила о тошноте и рвоте у подростков.

Причины инцидента пока не установлены, но, по мнению главы управления образования города Татьяны Лозницкой, «все произошедшее — это стечение обстоятельств».

«Звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно», — говорится в официальном сообществе администрации Великих Лук во «ВКонтакте».

«Это говорит начальник управления образования Великих Лук? Я в шоке! У нее тоже от патриотизма этот бред в голове? Лучше бы ей вообще молчать, чем такие мнения высказывать», «Что ж, пусть так. Но не следует ли из этого, что пора уже убавить давление „патриотической волнительности“ на детей?», — моментально отреагировали комментаторы.

Если дело все-таки не в том, что на торжественной линейке подростки слишком сильно полюбили родину, версии могут быть разные, пишет bfm.ru.

В СМИ и соцсетях обсуждают разные гипотезы — от пищевого отравления или теплового удара до отравления хлоркой, кислородного голодания, побочных эффектов антисептиков или даже распыления перцового баллончика, пишет pskov.kp.ru.

«Нельзя исключить воздействие токсических веществ, каким-то другим путем попавших к детям. <…> Здесь должна проводиться наркологическая экспертиза у этих детей. Надо смотреть кровь и мочу на наркотическую субстанцию, на наркотические и психоактивные вещества. Это относится к компетенции наркологической экспертизы», — сказал Михаил Каган, заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в биоматериале подростков посторонних веществ не выявлено.

Окончательные результаты должны быть представлены к концу недели.