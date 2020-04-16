Силовики нагрянули в министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

В пресс-службе министерства подтвердили, что оперативные мероприятия проводятся утром 16 апреля в здании по проспекту Ленина, 8. Там располагается краевое управление по ЖКХ, начальником которого был Андрей Голубцов. О его отставке стало известно 11 апреля.

В ведомстве не знают, какие именно силовые структуры проводят мероприятия.

Источники издания уверяют, что обыски проводят сотрудники ФСБ и СУ СКР по Алтайскому краю. По их сведениям, причиной проверок могли стать результаты газификации многоквартирных и частных домов.

Ряд Telegram-каналов пишет, что правоохранители задержали Андрея Голубцова, но в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю оперативно прокомментировать эту информацию пока не могут.