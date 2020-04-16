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Происшествия

Силовики нагрянули в министерство строительства и ЖКХ Алтайского края

Правоохранители проводят оперативные мероприятия в министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края, сообщает «Банкфакс».

Андрей Голубцов.
Андрей Голубцов.
Анна Зайкова

В пресс-службе министерства подтвердили, что оперативные мероприятия проводятся утром 16 апреля в здании по проспекту Ленина, 8. Там располагается краевое управление по ЖКХ, начальником которого был Андрей Голубцов. О его отставке стало известно 11 апреля.

В ведомстве не знают, какие именно силовые структуры проводят мероприятия.

Источники издания уверяют, что обыски проводят сотрудники ФСБ и СУ СКР по Алтайскому краю. По их сведениям, причиной проверок могли стать результаты газификации многоквартирных и частных домов.

Ряд Telegram-каналов пишет, что правоохранители задержали Андрея Голубцова, но в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю оперативно прокомментировать эту информацию пока не могут.

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