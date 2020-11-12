Силовики обвиняют компанию депутата в незаконной рубке лесов Алтайского края

Силовики выяснили, что с октября 2018 по ноябрь 2019 года начальник участка организовал незаконные рубки в объеме более 500 куб. м.
Ущерб от этих действий составил более 6,4 млн рублей.
Обвиняемого взяли под стражу, где на основании решения суда, он пробудет до 5 января 2021 года.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) продолжается.
«Устанавливается причастность других лиц к совершению данной незаконной деятельности», — добавили в ФСБ.
УФСБ России по Алтайскому краю обращается к граждан, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.
О том, что предприятие «Алтай-Форест» может быть замешано в незаконных вырубках, стало известно еще в конце 2019 года.