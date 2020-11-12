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Происшествия

Силовики обвиняют компанию депутата в незаконной рубке лесов Алтайского края

Начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест», которую возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков, предъявили обвинение в незаконной рубке леса в Тальменском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Незаконная рубка леса.
Незаконная рубка леса.
Минприроды АК. Официальный сайт.

Силовики выяснили, что с октября 2018 по ноябрь 2019 года начальник участка организовал незаконные рубки в объеме более 500 куб. м.

Ущерб от этих действий составил более 6,4 млн рублей.

Обвиняемого взяли под стражу, где на основании решения суда, он пробудет до 5 января 2021 года.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) продолжается.

«Устанавливается причастность других лиц к совершению данной незаконной деятельности», — добавили в ФСБ.

УФСБ России по Алтайскому краю обращается к граждан, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

О том, что предприятие «Алтай-Форест» может быть замешано в незаконных вырубках, стало известно еще в конце 2019 года.

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