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Происшествия

Силовики пришли с обысками в «элитный» отдел МВД столицы

17 октября в Москве сотрудники ФСБ пришли к руководству отдела МВД «Дорогомилово», пишет ТАСС со ссылкой на источник, а также Telegram-канал Baza.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

«В отделе МВД „Дорогомилово“ начались следственные мероприятия с руководством отдела», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

По словам собеседника, процессуальный статус полицейских будет определен по итогам следственных действий.

По данным Baza, отдел считается «элитным», и «почти все руководство отдела» задержано, пишет znak.com. Это начальник отдела подполковник Дмитрий Смирнов, а также замначальника полиции Сергей Устинов. Также на допрос вызван начальник одной из оперативно-розыскных частей из УВД по ЗАО.

«По словам источников, всех топов подозревают в мошенничестве с квартирами. Отдел Дорогомилово, помимо прочего, отвечает за территорию Кутузовского проспекта Москвы», — пишет Baza.

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