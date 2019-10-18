Силовики пришли с обысками в «элитный» отдел МВД столицы

17 октября в Москве сотрудники ФСБ пришли к руководству отдела МВД «Дорогомилово», пишет ТАСС со ссылкой на источник, а также Telegram-канал Baza.

«В отделе МВД „Дорогомилово“ начались следственные мероприятия с руководством отдела», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

По словам собеседника, процессуальный статус полицейских будет определен по итогам следственных действий.

По данным Baza, отдел считается «элитным», и «почти все руководство отдела» задержано, пишет znak.com. Это начальник отдела подполковник Дмитрий Смирнов, а также замначальника полиции Сергей Устинов. Также на допрос вызван начальник одной из оперативно-розыскных частей из УВД по ЗАО.