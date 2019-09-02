Силовики провели обыски у питерского поставщика электроники для подводных лодок

Полиция провела обыски в здании петербургского концерна «ЦНИИ «Электроприбор» и в квартире одного из его топ-менеджеров по делу о хищении 5,4 млн рублей.

Глава компании-подрядчика концерна «ЮиСтрой» арестован, пишет РБК со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, при строительстве коммерческим подрядчиком объекта для ЦНИИ <является поставщиком оборудования для атомных подлодок> похищено 5 397 341 рублей. Их перечислили за работы, чья стоимость была завышена.

Глава ЦНИИ академик РАН Владимир Пешехонов письменно обратился в МВД и прокуратуру с жалобой. По его словам, из-за угроз следователя посадить некоторых членов руководства «неважно по какому делу» «уникальные специалисты» хотят уволиться.

«Работники концерна устали от постоянных вызовов, требований предоставить большой массив документации, обысков и допросов с пристрастием», — написал Пешехонов.

В ЦНИИ сообщили, что сотрудники «ЮиСтрой» уволены, а объект, который подрядчик построил в 2016 году, не обслуживается, что может повлиять на выполнение гособоронзаказа.