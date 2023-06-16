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Происшествия

Силовики в разгар смены прикрыли нелегальный детский лагерь в Алтайском крае

Силовики вечером 11 июня нагрянули в детский лагерь в поселке Садовом Солонешенского района и прервали его работу, сообщает "МК на Алтае".

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Оказалось, что лагерь работает без лицензии. В это время там отдыхали дети с родителями. Их попросили уехать домой.

Некоторые родители возмутились тому, что пришли силовики. Они обратились в прокуратуру из-за сорванного отдыха и потребовали деньги назад.

В прокуратуре региона сообщили, что детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Он не соответствовал требованиям по безопасному размещению детей.

Деятельность турбазы пресекли. Прокурор Солонешенского района направил в суд соответствующий иск.

Ранее стало известно, какие детские лагеря начали свою работу в Алтайском крае.

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