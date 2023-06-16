Силовики в разгар смены прикрыли нелегальный детский лагерь в Алтайском крае

Оказалось, что лагерь работает без лицензии. В это время там отдыхали дети с родителями. Их попросили уехать домой.
Некоторые родители возмутились тому, что пришли силовики. Они обратились в прокуратуру из-за сорванного отдыха и потребовали деньги назад.
В прокуратуре региона сообщили, что детский лагерь не включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Он не соответствовал требованиям по безопасному размещению детей.
Деятельность турбазы пресекли. Прокурор Солонешенского района направил в суд соответствующий иск.
Ранее стало известно, какие детские лагеря начали свою работу в Алтайском крае.