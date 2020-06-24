Силовики задержали порядка 30 «авторитетов» во время столичной сходки

Полиция и ФСБ провели рейд в Москве по борьбе с организованной преступностью. Он получился удачным.

Задержаны около 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне поступила информация «о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе». На место прибыли сотрудники полиции и ФСБ, пишет bfm.ru.

Прямо в кафе они задержали около 30 человек, часть задержанных оказались вооружены.

Между тем «Известия» пишут об инциденте на Алтуфьевском шоссе. По данным издания, на месте произошла стрельба. Один человек пострадал, медики оказали ему помощь.