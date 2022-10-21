21 октября
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Происшествия

Силовики задержали высокопоставленного сотрудника МЧС

Силовики задержали начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина, сообщили источники РБК.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Задержание не связано с его деятельностью в МЧС.

Репина задержали на 48 часов. Его подозревают в должностном преступлении во время работы в администрации Омской области, пишет ТАСС.

Он 10 лет он руководил управлением Федеральной налоговой службы по Омской области, а в конце 90-х и начале нулевых занимал крупные должности в администрации сибирского региона, напоминает bfm.ru.

Ранее спецслужбы задержали замначальника полиции по Красноярскому краю. Предварительно, задержанный подозревается в коррупции. Разработка в отношении задержанного велась долгое время.

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