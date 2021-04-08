Силовики жестко задержали грабителей барнаульского магазина, один прятался под кроватью

МВД России опубликовало видео спецоперации по задержанию банды преступников, которые накануне похитили из барнаульского магазина по продаже рыбы и морепродуктов 1,2 млн рублей. Выяснилось, что налетчики приехали с Кузбасса.

Накануне барнаульский предприниматель обратился в полицию и сообщил, что из магазина похищена сумма в 1,2 млн рублей. Деньги находились в специальном металлическом ящике, воры пробрались в магазин ночью через окно.

По камерам видеонаблюдения полицейские быстро установили личности преступников, ими оказались ранее судимые жители Кемеровской области.

«Оперативники УМВД России по городу Барнаулу при содействии бойцов Росгвардии в ходе служебной командировки в соседний регион задержали данных граждан. Визит полицейских оказался для одного из подозреваемых настолько неожиданным, что он не придумал ничего лучше, чем спрятаться от правоохранителей под кроватью», — сообщает «МВД. Медиа».

У грабителей при себе осталось всего 72 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».