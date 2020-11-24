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24 ноября
Происшествия

Силовое задержание. В Алтайском крае за похищение людей арестовали начальство Благотворительного фонда

Руководителей благотворительного фонда «Ключ в жизнь» задержали правоохранители в Алтайском крае. Их обвиняют в похищении граждан и незаконном лишении людей свободы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Визит силовиков по делу о благотворительном фонде «Ключ в жизнь».
Визит силовиков по делу о благотворительном фонде «Ключ в жизнь».
altai-krai.sledcom.ru.

В ведомстве уточняют, что фонд работал на территории Топчихинского района. На сайте СКР опубликованы кадры оперативных мероприятий правоохранителей, на которых видно, что не обошлось без помощи силовых подразделений.

Всего задержаны трое руководителей и два работника Благотворительного фонда «Ключ в жизнь», которым инкриминируют следующие статьи Уголовного кодека: незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору; похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Согласно версии следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд для граждан, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

«Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе „12 шагов“, обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов. Однако после того как зависимые попадали в так называемый „пансионат“, их систематически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя физическое и психологическое насилие», — утверждают в Следкоме.

Также по данным следствия, некоторых потерпевших обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации.

Четверых задержанных уже заключили под стражу, в отношении одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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