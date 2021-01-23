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Происшествия

Сын Алибасова назвал причину госпитализации отца в наркологию

Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в наркологию. Об этом «Пятому каналу» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
upload.wikimedia.org

Алибасова привезли в отделение наркологии одной из московских больниц. После осмотра врачи приняли решение перевести музыканта в реанимацию.

«Да ситуация простая, у папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память», — рассказал Бари Алибасов-младший.

Он опроверг слова бывшего PR-директора Алибасова, что музыкант страдает Альцгеймером и алкоголизмом. По словам сына, музыканта привезли в больницу, чтобы «подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо».

«У него просто последствия покушений, которые были на него», — добавил Алибасов-младший.

Напомним, в инюне 2019 года 71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Изначально врачи оценивали его состояние как тяжелое и предполагали, что процесс лечения займет как минимум месяц.

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