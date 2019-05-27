Сын бывшего сенатора Совфеда «под кокаином» сбил инспектора ДПС

Тимур Галлямов — сын бывшего члена Совета Федерации Амира Галлямова — сбил инспектора ДПС в Москве под воздействием кокаина, признался он полицейским после задержания, передает Telegram-канал 112.

Сына экс-сенатора остановили ночью 26 мая на Кутузовском проспекте, однако он отказался предоставить документы и уехал. Вскоре он остановился перед светофором, тогда полицейские покинули патрульную машину, чтобы задержать Галлямова, но тот сбил одного из них и снова скрылся.

Галлямов признался, что сильно испугался, когда его остановили сотрудники полиции, и поэтому попытался скрыться, пишет Lenta.ru. Позже его задержали.

Telegram-канал Baza уточняет, что при задержании 27-летний мужчина странно себя вел, «был то взвинчен, то подавлен».

Инспектора госпитализировали с переломом голени.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Галлямова доставили на допрос, сообщает ТАСС.

Амир Галлямов занимал пост сенатора от Амурской области с 2007 по 2011 год. Затем он работал министром физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, однако ушел в отставку в 2012 году из-за разногласий по распределению финансирования. В частности, он предлагал потратить бюджетные деньги не на содержание профессиональных команд, а на развитие массового и детского спорта.