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Происшествия

Сын бийского бизнесмена провернул аферу с перевозкой «мертвых душ»

Сын одного из бийских предпринимателей обвиняется в мошенничестве. Афера связана с перевозками льготной категорией граждан.

В салоне автобуса
В салоне автобуса
Михаил Хаустов

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник, приходящийся родственником городскому автоперевозчику, незаконно увеличивал количество транзакций по единой социальной транспортной карте, фактически не перевозя пассажиров, относящихся к льготной категории граждан.

В полиции уточняют, что обвиняемый взял у знакомой в пользование проездной билет и передал его водителям и кондукторам, чтобы те периодически прикладывали его к терминалу и фиксировали оплаты проезда.

Кроме того, мужчина забрал социальную карту у своей матери, являющейся ветераном труда.

В итоге за девять месяцев общее количество незаконных транзакций составило порядка восемнадцати с половиной тысяч, а сумма материального ущерба, МУПу «Бийский городской транспорт», составила около 350 000 рублей.

В данный момент расследование уголовного дела завершено. Мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся.

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