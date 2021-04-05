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Происшествия

Сын худрука «Непосед» выпал из окна третьего этажа и погиб

В Солнечногорске трагически погиб 14-летний сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«В районе 11 вечера обнаружили, что Кирилл погиб. <…> Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши», — рассказал пиар-директор коллектива Петро Шекшеев.

Тело мальчика нашли возле дома около полуночи — он выпал из окна комнаты на третьем этаже.

Пиар-директор добавил, что рядом с телом школьника нашли телефон, в настоящее время он находится в полиции, отмечает Lenta.ru.

Следователи проводят проверку обстоятельств смерти 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, который выпал из окна, сообщает ТАСС.

«Непоседы» — детская студия, основанная в 1991 году выпускницей режиссерского факультета МГУКИ Еленой Пинджоян, пишет bfm.ru.

Выпускниками студии были такие артисты, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, диджей радио «Европа плюс» Сева Полищук.

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