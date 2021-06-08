Сына бывшего премьера российского региона оправдали по делу об убийстве студентки

В Москве присяжные большинством голосов оправдали сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова — Муртузали Меджидова, арестованного по обвинению в убийстве студентки из МГИМО весной 2018 года, пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Меджидова-младшего.

По словам защитника, Муртузали Меджидов был оправдан соотношением голосов 5:1, после чего освобожден прямо в зале суда. Теперь на заседании 8 июня будут обсуждаться юридические последствия оправдательного вердикта присяжных.

Что произошло

В апреле 2018 года под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Следователи не смогли ее допросить, так как девушка впала в кому и спустя три недели умерла в больнице.

По словам свидетелей, до трагедии в аудитории на 4-м этаже университета она выясняла отношения со своим молодым человеком, пишет polit.ru. Однако тогда уголовное дело было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства».

Муртузали Меджидова, который является сыном экс-главы правительства республики Дагестан и бывшим молодым человеком студентки, задержали и арестовали спустя два года после ее смерти. Ему было предъявлено обвинение в убийстве.