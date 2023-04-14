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Происшествия

Сына экс-депутата АКЗС отправили в СИЗО после смертельной аварии в Новосибирске

Сын бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова останется под стражей до 14 июня, сообщает «НГС».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил насмерть 45-летнюю женщину в Новосибирске. Александр Бушков проведет в СИЗО два месяца.

«Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 июня 2023 года», — сообщили в прокуратуре региона.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования контролирует прокуратура.

Напомним, что 14 апреля молодой человек сбил женщину в Новосибирске. Он сбежал с места происшествия, а потом сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Ранее иномарка смялась после столкновения со стелой Лада-центра в Барнауле.

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